Беспилотник сможет отображать всё на 3D-карту всё, что будет фиксировать в зоне боевых действий

Группа корпораций, занимающихся разработками в сфере военных технологий в Швеции, решила объединить свои усилия для внедрения беспилотных летательных аппаратов в боевую машину пехоты CV90 типа BVLOS, действующих вне зоны видимости самой техники. Цель - значительно нарастить способности автономного наблюдения экипажем бронированной машины, увеличив дальность обзора.

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Среди компаний, участвующих в данной инициативе, Carmenta, BAE Systems Hägglunds и Airolit. По словам разработчиков, беспилотные летательные аппараты, закрепленные за боевыми машинами, будут транслировать всё фиксируемое прямо на 3D-карту. Оператор в транспортном средстве будет получать информацию в реальном времени с помощью VR-гарнитур с технологией смешанной реальности от Varjo. Другими словами, будет использован принцип эксплуатации FPV-дронов.

Технологии Carmenta в проекте применяются для создания скрытых траекторий полета дронов, позволяющих дронам ориентироваться на местности и не попадать под удар противовоздушных средств подавления противника.

Если брать во внимание тот факт, что Швеция примкнула к западной коалиции и решила пойти на конфронтацию с Российской Федерацией, поставляя Вооруженным силам Украины CV90, можно ожидать, что разработанный тандем БМП-дрон будет испытан на украинском театре боевых действий, который стал полигоном для тестирования западных технологий.