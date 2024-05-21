Власти США потребовали уточнить, что будут делать в ASML и TSMC, в случае если Китай завладеет ключевыми для индустрии чипов заводами

Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, у ASML Holding NV и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. есть способы остановить самые сложные машины для производства микрочипов, если Китай начнёт свою Спецоперацию на Тайване.

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Официальные лица правительства Соединённых Штатов выразили обеспокоенность своим голландским и тайваньским коллегам по поводу того, что произойдет, если китайская армия начнёт наступление на остров, который является крупнейшим в мире производителем передовых полупроводников.

По словам источников, ASML заверила правительственных чиновников, что при необходимости может удаленно отключать компьютеры. Нидерланды провели моделирование для оценки рисков конфликта. Аппараты ASML extreme ultraviolet (EUV), которые используются для печати мельчайших микрочипов, расположены в чистой комнате и лаборатории. TSMC - единственный крупный клиент ASML для этих аппаратов. EUV используются для производства чипов для искусственного интеллекта и других чувствительных микросхем.

Машины EUV большие и требуют регулярного обслуживания и модернизации. ASML может удаленно отключать их, что будет действовать как аварийное отключение, сообщили источники. ASML - единственная компания в мире, производящая эти машины, каждая из которых стоит более $217 миллионов. Технология ASML долгое время подвергалась вмешательству правительства, направленному на предотвращение ее попадания в чужие руки. Нидерланды запретили ASML продавать компьютеры EUV в Китай из-за опасений, что они могут дать преимущество китайскому конкуренту в глобальном противостоянии чипов.

Правительство США также оказывало давление на ASML с целью прекращения экспорта в Китай. Власти попросили ASML отменить некоторые ранее запланированные поставки китайским клиентам до вступления в силу запрета на экспорт. ASML ожидает, что последние меры экспортного контроля повлияют на 15% ее продаж в Китае в этом году, сообщили источники.