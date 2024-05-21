На данной производственной линии используется отечественное оборудование для 3D-печати.

НИИД Объединенной авиастроительной корпорации, входящий в Российскую государственную корпорацию "Ростех", разработал уникальную производственную линию с отечественной аппаратурой для 3D-печати. Новая технология позволяет производить крупногабаритные детали весом до 400 килограмм для выпуска будущего авиадвигателя ПД-35. Ранее такие элементы не могли быть произведены как единое целое и собирались из ряда отдельных деталей.

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На новейшей производственной линии в НИИД используется высокотехнологичное российское оборудование для усовершенствования технологии 3D-печати. Размеры "выращенных" продуктов смогут доходить до двух метров в диаметре и метра в высоту.

Одним из автоматизированных устройств, используемых для отработки процесса изготовления деталей из жаропрочных никель-титановых сплавов методом прямого лазерного спекания, является установка ILIST-XL. Новейшее оборудование спроектировано и выпущено Институтом лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Для производства крупногабаритных деталей используется гибридный производственный комплекс, оснащенный двумя типами оборудования - лазерной установкой и пятиосевым фрезерным станком с ЧПУ. Помимо устройств для аддитивного производства крупногабаритных деталей, научно-технологический комплекс НИИД оснащен оборудованием для производства и ремонта мелкосерийных деталей авиационных двигателей.