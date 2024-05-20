Блогер в качестве эксперимента установил на виртуальную машину Windows XP без какого-либо антивируса.

Использование устаревших операционных систем, таких как Windows XP, может представлять значительный риск для безопасности пользователей при доступе в Интернет без какого-либо программного обеспечения безопасности. Недавнее видео на YouTube продемонстрировало это при подключении незащищенного компьютера с Windows XP к сети, что привело к установке нескольких вредоносных программ.

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Чтобы доказать, насколько опасным может быть использование старых операционных систем без антивируса, ютубер Эрик Паркер провел эксперимент. Он установил виртуальную машину с Windows XP и незащищенным подключением к Интернету. В течение нескольких минут система была атакована, и на устройство автоматически было установлено несколько вирусов и других типов вредоносных программ.

Один из вирусов создал новую учетную запись пользователя с именем "admin", которая, по-видимому, использовалась для размещения на компьютере файлового сервера FTP. Другой вирус "conhoz.exe" выдавал себя за службу Windows с именем "conhost.exe" и был подключен к нескольким доменам других производителей. Другой вредоносный файл выдавал себя за Google и был помечен как "www.google.com". Атаки не прекращались, и на компьютер с повышенными привилегиями продолжали устанавливаться новые вирусы. Паркер потратил некоторое время на изучение автоматически устанавливаемого вредоносного ПО и обнаружил, что это тип вредоносного ПО, способный к самовоспроизведению. Затем он установил устаревшую версию Malwarebytes и провел сканирование, которое выявило по меньшей мере восемь вирусов, классифицированных как трояны, бэкдоры, средства изменения DNS и рекламное ПО.

Windows XP была выпущена в 2001 году и стала одной из самых популярных операционных систем для настольных компьютеров. Однако, Microsoft прекратила предоставлять основную поддержку XP в 2009 году. Это означает, что XP больше не получает обновлений безопасности, что делает его чрезвычайно опасным для использования в сети.

Людям, у которых все еще есть старые компьютеры с Windows XP, следует рассмотреть возможность обновления до более новой версии Windows, такой как Windows 10 или 11, если она поддерживается.