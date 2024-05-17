Один из пользователей Nvidia RTX 3090 сумел добиться 170 FPS при разрешении 4K в ПК-версии игры Ghost of Tsushima.

Режиссерская версия игры Ghost of Tsushima теперь доступна на ПК. Самое интересное , что в игре появилась возможность использовать одновременно масштабирование DLSS от Nvidia и генерацию кадров AMD FSR 3, что ранее не наблюдалось официально.

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Nvidia остается эксклюзивным поставщиком функции генерации кадров DLSS для своих новейших видеокарт серии RTX 4000, в то время как AMD представила версию FSR 3 с открытым исходным кодом. Моды позволяют использовать DLSS-апскейлинг и генерацию кадров FSR 3 одновременно в некоторых играх. "Ghost of Tsushima" предлагает данную комбинацию, что позволяет достичь высокой частоты кадров при высоких разрешениях.

Пользователь X/Twitter Bloo сообщил, что при использовании этих функций ему удалось получить более 170 кадров в секунду в 4K на RTX 3090 ПК-версии игры Ghost of Tsushima. В марте AMD представила обновление FSR 3.1, которое улучшило качество масштабирования. Улучшения коснулись временной стабильности в покое и движении, сокращения мерцаний и шумов вокруг движущихся объектов, а также уменьшения ореолов и лучшего сохранения деталей.

Также сообщалось, что FSR 3.1 будет работать с другими решениями для масштабирования, такими как DLSS и XESS. Игра "Ghost of Tsushima" имеет высокий рейтинг на платформе Steam с 85% положительных отзывов. Требование наличия учетной записи PlayStation Network, хотя вызывало возмущение в некоторых играх, в данном случае не стало проблемой, так как оно относится только к многопользовательскому режиму "Legends", а не к одиночной игре.