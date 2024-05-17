Один из крупных англоязычных техно-блогеров обнародовал видео, в котором раскритиковал работу RMA компании.

У компании Asus была непростая неделя. После того, как их рабочий процесс RMA был обнародован на YouTube-канале Gamers Nexus, появились негативные отзывы клиентов, рассказывающие о неудачном опыте, связанном с компанией. В результате Asus вынуждена была публично извиниться за вызванные "путаницу и разочарование".

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В конце прошлой недели на канале Gamers Nexus было опубликовано видео под названием "Asus обманула нас". Ведущий Стивен Берк рассказал о том, как они вернули компании портативный компьютер Asus ROG Ally (который был приобретен для обзора), чтобы исправить проблему по гарантии. Однако, компания отказала в ремонте, утверждая, что шасси повреждено, хотя дефект был настолько мал, что его можно было увидеть только под микроскопом. Кроме того, упоминалось о "внезапном" повреждении жидкостью и неисправных разъемах, о которых ранее никто не знал. Asus потребовала 191 доллар для восстановления устройства, не учитывая проблему с джойстиком, из-за которой устройство было отправлено на ремонт, и даже предупредила, что в случае невнесения оплаты Ally вернется обратно в разобранном виде.





Этот скандал вызвал реакцию пользователей в интернете, которые поделились своими негативными случаями с RMA от Asus. Например, один пользователь Reddit рассказал, что приобрел Asus RTX 4090 за 2799 долларов, которая работала отлично, но имела незначительные царапины. После отправки устройства в сервисный центр, Asus предложила провести ремонт за 3758 долларов, снизив стоимость на 30% после жалобы покупателя. После критики компания заявила, что повреждение не попадает под гарантию и требует полной замены карты.

Под напором негатива компания Asus вынуждена была выступить с заявлением, признавая "недочеты в процессе общения по RMA". Они заявили об изменениях в процессе RMA, включая пересмотр цен на ремонт продуктов без гарантии, а также отказ от автоматического учета косметических дефектов при ремонте.

Это уже не первый раз, когда Asus столкнулась с критикой по поводу гарантийных обязательств. Прошлый год ознаменовался скандалом с материнскими платами AM5, которые выводились из строя из-за багов в BIOS, что приводило к нестабильной работе процессоров. Несколько известных YouTube-каналов заявили о приостановке сотрудничества с Asus.

Пользователи Reddit не уверены, что компания Asus серьезно изменит свой подход к процессу RMA после этого скандала, учитывая, что после предыдущих проблем мало что изменилось.