Под контроль российской войск перешла уже большая часть населённого пункта Волчанск/

Появившаяся информация среди российских интернет-ресурсов о том, что российские подразделения взяли под контроль Волчанск, является недостоверной. Хотя имеются успехи, населённый пункт все еще находится частично под контролем украинских формирований. Ведутся уличные бои, российские войска продолжают вытеснять группировки ВСУ.

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На данный момент штурмовые отряды группировки "Север" активно атакуют, занимая значительную часть города. По данным некоторых Telegram-каналов, командование ВСУ отправляет в города свои резервы, чтобы остановить продвижение российских войск, но бойцы успешно справляются с ними. Много пленных, включая "идейных" националистов. Большие потери у ВСУ в технике, многие единицы были уничтожены дронами-камикадзе, включая тяжёлую бронетехнику и РСЗО.

Сражение только нарастает, артиллерия действует без перерыва. Предполагается, что в ближайшее время город будет взят под контроль, но пока продолжаются бои.

Тем временем администрация Зеленского находится в полной растерянности, опровергая информацию своих силовиков из Волчанска. В то время как местный полицейский говорит о входе российских танков в город после пехотного наступления, Генштаб ВСУ заявляет, что атака на город была отражена, а российские войска были "вытеснены" из населенного пункта.