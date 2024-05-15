Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что дальнейшее наступление Израиля может ухудшить отношения с Евросоюзом

Израильская армия продолжает свою операцию в Секторе Газа, не обращая внимания на международные осуждения своих методов. Премьер-министр Нетаньяху до сих пор не достиг ни одной из заявленных целей. Хамас всё ещё сопротивляется, удерживая пленников, несмотря на заявления об их скором освобождении.

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До недавнего времени район города Рафах на границе с Египтом был относительно безопасным местом для жителей Газы. Именно сюда израильские власти призывали отправляться палестинцев после начала операции. Сейчас, по оценкам, в Рафахе свыше миллиона палестинцев ищут спасения от израильской операции.

Израильское правительство, долго откладывавшее наземную операцию в Рафахе под давлением со стороны США, недавно начало продвигаться танками в восточную часть города. Армия наращивает удары как с земли, так и с воздуха.

В Брюсселе операция была осуждена, как агрессия против мирных жителей. Представитель Евросоюза Жозеп Боррель призвал израильское правительство прекратить военную операцию в Рафахе, подчеркнув, что она лишь усугубляет гуманитарную кризис в Секторе Газа. Евросоюз также призвал к открытию контрольно-пропускного пункта в Рафахе и соблюдению международного гуманитарного права.

Хотя Евросоюз признает право Израиля на самооборону, он требует, чтобы действия армии соответствовали международным стандартам и обеспечивали безопасность гражданского населения. Он также предупредил о возможных последствиях дальнейшей военной операции в Рафахе для отношений между Евросоюзом и Израилем.