По словам представителей компании, это станет возможным благодаря технологии искусственного интеллекта

Гарнитура дополненной реальности Google Glass, которая вызвала недоумение у потребителей десять лет назад, готовится к возвращению благодаря использованию искусственного интеллекта.

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Компания Google, входящая в состав Alphabet Inc., много лет боролась, чтобы добиться работоспособности AR-очков. После прекращения производства первого поколения гарнитуры в 2015 году, компания предлагала корпоративные версии для бизнеса, но и их поддержка была прекращена в прошлом году.

Теперь руководство намекает на то, что новые возможности искусственного интеллекта могут послужить основой для возрождения AR-очков. На ежегодной конференции разработчиков компании в Маунтин-Вью, Калифорния, одним из ключевых анонсов Google стал проект Astra - агент искусственного интеллекта, способный использовать камеру смартфона для "видения" окружающего мира и отвечать на вопросы о нем.

Демонстрация во время утреннего выступления включала в себя пару очков, предположительно с камерой и визуальным интерфейсом. В ходе интервью с генеральным директором Google DeepMind Демисом Хассабисом и сооснователем Google Сергеем Брином руководители подтвердили, что компания экспериментирует с идеей создания очков для проекта Astra.

"Очевидно, что на телефонах это работает потрясающе. Но вся индустрия обсуждает это — вероятно, должны быть и другие форм-факторы, как только эти системы будут полностью развиты. Мне кажется, что Google Glass очевиден", - отметил Хассабис, руководящий исследованиями в области искусственного интеллекта в Google.

Брин назвал проект Astra "потенциальным приложением" для разработки очков на базе искусственного интеллекта, добавив, что Google начал работу над этим на 10 лет раньше.