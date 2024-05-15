При низких настройках графики в HD-разрашении удалось получить играбельные 30 FPS

Пользователи Android недавно получили возможность запускать приложения Windows на своих мобильных устройствах. Приложение Winlator предоставляет множество функций ПК, которых нет в достаточной степени на Android, но возможность запуска игр Windows на телефонах или планшетах без потоковой передачи, вероятно, является наиболее впечатляющим достижением эмулятора.

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Новое видео от ютубера ETA Prime предлагает пошаговое руководство по запуску версии игры Fallout 4 для ПК на различных устройствах Android. Блокировка частоты кадров на уровне 30 кадров в секунду возможна при низких настройках и разрешении 720p. Эмулятор поддерживает контроллеры, внешние клавиатуры и мыши, а также передает сохраненные файлы с ПК.

Однако, важно отметить, что Winlator не поддерживает компьютерные игры с DRM, что, вероятно, означает, что большинство известных игр в Steam не будет работать. Переупакованные игры функционируют, но для загрузки официальных версий с GOG рекомендуется использовать автономные установщики.

Пользователи могут загружать установочные пакеты без DRM с GOG через веб-сайт магазина или клиент GOG Galaxy. После скачивания файлов их следует переместить на внутреннюю память устройства Android под управлением Winlator, а также перенести сохраненные файлы и пользовательские ini-файлы из Windows.

Далее на устройстве Android следует загрузить и запустить последнюю версию APK-файла Winlator, выполнить настройку и запустить контейнер для целевого приложения. Пользователи могут настраивать параметры графического API, количество ядер ЦП, объем памяти, разрешение и другие детали для оптимальной работы.

В целом процесс запуска приложений на Android через Winlator напоминает работу на ПК. И хотя процессоры Android не все одинаково хорошо поддерживают эту функцию, Winlator может стать полезным инструментом для тех, кто не хочет приобретать Steam Deck, но хочет попробовать игры на портативных устройствах.

Эмуляция на мобильных устройствах стала еще более актуальной после того, как Apple разрешила эмуляторы ретро-игр в App Store, чтобы пользователи iPhone и iPad могли насладиться классическими играми с консолей Nintendo и PlayStation.