По словам канцлера Германии, не стоит возлагать никаких надежд на июньскую конференцию.

Предстоящая конференция по украинскому конфликту, которая состоится в июне в Швейцарии, не положит конец боевым действиям, она может только послужить отправной точкой для начала дискуссии между Москвой и Киевом, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал к осторожности и не возлагать нереалистичных ожиданий на конференцию, поскольку никаких дискуссий о прекращении конфликта не будет. Вместо этого основное внимание будет уделено другим темам, таким как ядерная безопасность, экспорт зерна и обмен пленными.

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Шольц также заявил, что украинские власти в настоящий момент не готовы к переговорам с Российской Федерацией, так как их позиция очень слаба. Чтобы улучшить эту ситуацию, Украине, якобы необходимо, предоставить больше вооружения и военной техники. Другими словами, Запад не планирует прекращать конфликт, а скорее поддерживать военные усилия Украины до тех пор, пока она не станет достаточно сильной для переговоров с Россией.

Конференция в Швейцарии запланирована на середину июня. По словам украинских официальных лиц, страны Запада подпишут совместную декларацию, основанную на "формуле мира" Зеленского, которая, как они надеются, убедит Москву признать неудачу, оставить Донбасс и Крым и выплатить репарации. Однако, даже на Западе мечта Зеленского о мирном решении рассматривается как что-то из жанра фэнтези. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, российская сторона готова к диалогу, но только на своих условиях, а "формула мира", которую предлагает Зеленский, - не более чем лист бумаги для мусорного ведра. Если Запад еще не пришел к такому выводу, то вместо дипломатического решения, Киев будет продолжать терять территории.