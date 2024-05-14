Новый выстрел имеет высокую плотность поражения и функцию дистанционного подрыва

Специалисты российского военно-промышленного комплекса разработали новый тип боеприпаса для поражения беспилотных летательных аппаратов противника в ходе сражения из подствольного гранатомёта. Патент на данное изделие получен Российской военной академией материально-технического обеспечения (РАМТТС) имени генерала Хрулёва.

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Специальный антидроновый боеприпас предназначен для использования с подствольных пусковых установок, таких как ГП-25, ГП-30 или ГП-34. Отличается от традиционных выстрелов более высокой плотностью осколков и способностью к дистанционному взрыву.

Стоит отметить, что это не первое подобное изобретение, запатентованное в Российской Федерации. В 2021 году Российская военная академия ВВС и противовоздушной обороны разработала и протестировала новый боеприпас для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщениям, боеприпас для подствольника состоял как из боеголовки, так и из снаряда, причем боеголовка состояла из отдельных поражающих элементов, расположенных внутри корпуса гранаты и соединенных гибкими элементами, образующими сеть. Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

В Соединенных Штатах также существует тип боеприпаса для подствольного гранатомёта, который способен запускать сеть для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.