Подразделения продолжают наступательные операции в данном регионе.

Российские подразделения не прекращают добиваться прогресса в Харьковской области. Согласно последним сообщениям, Вооружённые силы Российской Федерации заняли еще несколько квадратных километров территории в районах, прилегающих к Белгороду.

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В частности, сообщается, что российская армия соединила две ранее захваченные территории в Харьковской области: одну в районе Волчанска, а другую в районе Глубокой и Липцов, объединив наступление в единую линию соприкосновения.

Российские войска взяли посёлки Старица и Бугроватка. ВСУ отброшены на несколько километров к югу, в сторону Избицкого. Территории двух ранее взятых под контроль участков были соединены коридором к северу от посёлка Терновое.

На данный момент российские войска проводят ликвидацию подразделений Вооруженных сил Украины в селе Лукьянцы Харьковской области, расширяя вместе с этим коридор, соединяющий две ранее занятые территории, как сообщалось ранее. Бои все еще продолжаются в Волчанске, где северная часть города находится под контролем России, в то время как остальная часть города является серой зоной. Ранее российские военные делились мнением, что в скором времени данный населённый пункт окажется под полным контролем российской армии.