Суперкомпьютер Aurora по прежнему уступает в общей производительности своему конкуренту Frontier, собранному на базе чипов от AMD.

Aurora - суперкомпьютер, созданный в сотрудничестве Intel, HPE и Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Он преодолел значительный барьер и стал вторым по общей производительности компьютером в мире после Frontier.

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Aurora дебютировал на втором месте в списке Top500 в ноябре прошлого года, но смог запустить Linpack только примерно на половине системы. Даже при частичном развертывании была достигнута производительность в 585 петафлопс. Последний рейтинг позволяет лучше понять возможности системы. Однако, стоит отметить, что машина работает не на 100%, и тесты не в полной мере отражают ее потенциал.

Aurora оснащена 21 248 процессорами Intel Xeon CPU Max и 63 744 ускорителями Intel Data Center GPU Max. В последних тестах он достиг производительности 1,012 эксафлопса при активном использовании только 9234 из общего числа 10624 узлов. Хотя это впечатляет, этого все же недостаточно, чтобы превзойти Frontier.

Aurora показала гораздо лучшие результаты в сравнении с конкурентом в тестировании с бенчмарком HPL-MxP, достигнув производительности в 10,6 эксафлопс для искусственного интеллекта с использованием FP32 и FP16, которые лучше отражают возможности искусственного интеллекта машины. В отличие от этого, Linpack использует FP64, который в основном используется для традиционных научных расчетов. Реальные приложения, такие как приложения с искусственным интеллектом и другими нетрадиционными рабочими нагрузками, обычно требуют более низкой точности.

Неспособность Argonne полностью протестировать Aurora на своем оборудовании связана с многочисленными системными сбоями, включая проблемы с охлаждением, операционные ошибки и нестабильность сети. Даже если инженеры решат эти проблемы и оптимизируют систему, маловероятно, что Aurora превзойдет Frontier.

Текущая расчетная производительность системы на базе AMD составляет 1.206 эксафлопс, что примерно на 19% быстрее, чем у Aurora, при этом задействовано 87% оборудования. Даже при линейном масштабировании оставшихся 13% узлов Aurora не добавит достаточно производительности, чтобы превзойти Frontier.