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Zelikman
Microsoft вложит 4,3 миллиарда долларов в искусственный интеллект и облачные сервисы во Франции
Компания старательно инвестирует в ИИ-стартапы в различных странах

  Microsoft объявила о планах инвестировать 4,3 миллиарда долларов в создание облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта во Франции. Компания также объявила о своем намерении помочь обучить миллион человек и поддержать 2500 стартапов в Европе к 2027 году. Ранее в этом году Microsoft объявила о партнерстве и инвестициях в размере 15 миллионов евро в Mistral AI, парижский стартап, конкурирующий с OpenAI.

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  Франция сделала развитие искусственного интеллекта ключевой областью своего внимания, при этом национальные фонды и местные миллиардеры поддерживают Mistral и Kyutai, некоммерческие исследовательские организации в области искусственного интеллекта, которые были созданы в прошлом году. Объявление Microsoft является частью саммита "Выбери Францию", организованного президентом Эммануэлем Макроном, целью которого является привлечение иностранных компаний и превращение Франции в финансовый центр Европейского Союза. Другой технологический гигант США, Amazon.com Inc., также объявил о планах инвестировать 1,2 миллиарда евро в инфраструктуру и вычислительную технику, и 56 проектов в различных отраслях будут объявлены в ближайшие дни, согласно заявлению Елисейского дворца.

  Microsoft осуществляет масштабные инвестиции по всему миру, поскольку компания увеличивает расходы на облачную платформу Azure и связанные с ней инструменты искусственного интеллекта. В феврале Microsoft объявила об аналогичных инвестициях в размере 3,2 миллиарда евро в Германии. В апреле компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в AI-компанию G42 из Абу-Даби.

  Однако Microsoft также сталкивается с усилением антимонопольного контроля в отношении своего облачного бизнеса и инвестиций в искусственный интеллект, в том числе более 10 миллиардов долларов, вложенных в OpenAI.

#microsoft #технологии #искусственный интеллект #франция
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