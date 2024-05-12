Сообщается, что в апреле подразделения Группы Вагнера вызволили из рабства 14 детей

Пресс-служба Частной Военной Компании «Вагнер» опубликовала новые видеоматериалы на своих ресурсах, датируемые 28 апреля 2024 года, где можно увидеть небольшие отрывки из будничных дней сотрудников подразделения, занимающихся борьбой с различными вооружёнными формированиями в Африке.

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Ранее ребята из подразделения сообщали о ряде успешных операций на континенте, в частности на территории Центральноафриканской Республики, где освобождение ряда населённых пунктов от группировок Аль-Каиды и ИГИЛ, запрещённых на территории Российской Федерации террористических организаций, идёт полным ходом.

В середине апреля Группа Вагнера совместно с Вооружёнными силами ЦАР осуществили зачистку логова бандитских формирований в окрестностях города Сам Уанджа. В результате операции местным военным и сотрудникам ЧВК «Вагнер» удалось освободить 14 детей, которые годами удерживались бандитами в качестве рабов. Детей, похищенных из разных районов ЦАР и ДРК, в основном использовали на плантациях каннабиса, кукурузы и маниоки. Благо, все их страдания уже позади.

Также в ходе операции были ликвидированы 2 полевых генерала и 6 рядовых бойцов группировки. Помимо этого были захвачены запасы оружия и боеприпасов. Детишек же вывезли в город Банги, чтобы они были в полной безопасности. Как сообщают в пресс-службе, их разместили на базе Группы Вагнера, и уже сейчас идёт процесс их возвращения домой.

Между тем, компания не прекращает проводить операции в различных регионах Африки. Как известно, у подразделений теперь ещё один регион в зоне ответственности - Нигер, где "Музыканты" также будут работать над обеспечением безопасности дружественного народа. Вместе с этим "Оркестр" продолжает набирать людей на дальнее направление. Стоит отметить, что 1 мая организация отметила своё десятилетие.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/chvk_wagnerr/13950