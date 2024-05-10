По мнению представителей SMIC, это может ударить по крупным компаниям как в Китае, так и за рубежом

Главный исполнительный директор SMIC Чуа Сянь-ю заявила, что отечественные конкуренты снижают цены, чтобы привлечь клиентов. Компания, которая рассматривает Huawei Technologies Co. в числе своих клиентов, предупредила, что это негативно скажется на ее продажах.

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"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда можем потерять заказы на десятки миллионов долларов, если наши конкуренты будут использовать более низкие цены, чтобы привлечь на свою сторону наших клиентов. Наша средняя цена продажи, вероятно, будет снижаться каждый квартал, хотя это не будет значительной потерей", - сказал Чуа аналитикам в пятницу после объявления прибыли.

И США, и Европейский союз выразили обеспокоенность по поводу увеличения производственных мощностей по выпуску полупроводниковых чипов в Китае, которое поддерживается государственными субсидиями, из-за опасений, что китайские поставщики могут выбросить эти компоненты на мировой рынок и нанести ущерб их отечественной промышленности.

SMIC планирует инвестировать около $7,5 миллиардов в капитальные затраты в этом году, сказал Чуа. Гонка мировых производителей полупроводниковых чипов за строительство большего количества заводов достигнет своего пика в 2025 году, после чего темпы замедлятся из-за опасений по поводу перепроизводства, добавил он.

Комментарии Чуа отражают усиление конкуренции на так называемом "сером рынке" подержанных полупроводниковых чипов в Китае, поскольку строится все больше заводов для удовлетворения растущего спроса на новые технологии, включая транспортные средства с искусственным интеллектом. Хотя новые технологии не используются при производстве бывших в употреблении полупроводниковых чипов, они по-прежнему требуются в широком ассортименте продукции, от смартфонов до электромобилей, от питания дисплеев и управления энергопотреблением до других важных функций.