Компания заявляет, что спрос на чипы для искусственного интеллекта продолжает расти

Как сообщает издание Bloomberg, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) сообщила об увеличении продаж в апреле на 60% до $7,3 млрд, что обусловлено растущим спросом на продукты с искусственным интеллектом (ИИ).

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Компания значительно превзошла свои прогнозы роста выручки на текущий квартал: продажи выросли на 34,3% в марте. Во многом это было связано с высоким спросом на микрочипы на основе искусственного интеллекта. Мировой рынок смартфонов вернулся к росту, в том числе на высококонкурентных китайских рынках, что может увеличить спрос на традиционную базу мобильных чипов TSMC.

В прошлом году TSMC столкнулась с низким спросом на персональную электронику, что помогло сделать ее востребованные чипы искусственного интеллекта более доступными. Рост спроса на искусственный интеллект сейчас сочетается с увеличением потребительского спроса, хотя генеральный директор TSMC Си Си Вэй предупредил о темпах восстановления.

В настоящий момент всё больше компаний вкладываются в развитие собственных инструментов с искусственным интеллектом. Наиболее крупные из них, чтобы не зависеть от сторонних сервисов, активно закупают оборудование для создания собственных дата-центров, что приводит к большому спросу, в особенности речь идёт о передовых графических ускорителях от компании Nvidia.