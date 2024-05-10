Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Западные спецслужбы назначили награду в $10 млн за информацию о лидерах LockBit
За последние 5 лет организация атаковала свыше 1700 различных компаний в США

  ФБР и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Соединенного Королевства считают, что лидер известной банды вымогателей LockBit скрывается в России. Они приняли меры для обеспечения того, чтобы он оставался там до тех пор, пока его не арестуют. Активы подозреваемого заморожены, а его имя внесено в список лиц, которым запрещены поездки. Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере $10 миллионов любому, кто предоставит информацию, ведущую к аресту и осуждению подозреваемого.

реклама

  Ранее на этой неделе международная коалиция организаций по борьбе с киберпреступностью, известная как Operation Cronos, разместила поддельную версию одного из своих веб-сайтов. ФБР и NCA Соединенного Королевства объявили, что они раскроют дополнительную информацию "в течение следующих 24 часов". ФБР и NCA уже указали, что они разыскивают подозреваемого, который, как полагают, скрывается в Калининграде, в России. Возможно, что настоящее имя подозреваемого - Дмитрий Хорошев.

  NCA заявило, что Хорошев, также известный как LockBitSupp, является одним из лидеров банды LockBit. Хотя агентство конкретно не связало его с разыскиваемым подозреваемым, было предложено вознаграждение в размере $10 миллионов за информацию, которая приведет к его аресту и осуждению, а также за подозреваемого в Калининграде.

  Хорошев обвиняется по 26 пунктам обвинения в компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях в США, которые якобы принесли ему более $100 миллионов. Ему грозят санкции со стороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Австралии, которые включают замораживание активов и включение в список лиц, которым запрещено путешествовать.

  Анонимный администратор LockBit, который общался с веб-сайтом по кибербезопасности VXUG, заявил, что операция Cronos была просто отвлекающим маневром от LockBit, который все еще работал всего через несколько недель после начала операции.  LockBit работает около 5 лет и, как полагают, заработал на незаконном бизнесе около миллиарда долларов. Помимо распространения программ-вымогателей и вымогательства у жертв, компания также продает украденные данные в темной сети и предоставляет свое вредоносное ПО другим преступникам за комиссию.

  У LockBit также было несколько громких жертв, в том числе более 1700 предприятий в Соединенных Штатах. В ноябре 2020 года группа атаковала Boeing, что привело к утечке данных аэрокосмической и оборонной компании. В 2021 году системы ION financial services group, управляющей некоторыми из крупнейших мировых банков, брокеров и хедж-фондов, были скомпрометированы. Кроме того, произошел сбой в торговле казначейскими облигациями США, когда была совершена атака на Промышленный банк Китая.

#сша #хакеры #кибератака #спецслужбы #lockbit
+
Написать комментарий (0)
США опасаются, что Китай захватит тайваньскую компанию TSMC, навредив этим американской экономике
В смартфоне Huawei Pura 70 Pro еще больше отечественных комплектующих, чем в прошлогодней модели
Растущая конкуренция среди производителей полупроводников может снизить цены на рынке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ приходится вводить в бой Abrams, отведенные ранее в тыл из-за высоких потерь и снова терять их
3
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
5
В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
5
Литва заявила о готовности отправить своих военных на Украину
2
Warhammer наяву: танки «Царь-мангал» с массивной защитой от дронов всё чаще встречаются в зоне СВО
1
Apple представила новую магнитную клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro
+
NASA показало, что увидит камера, которую затянет в центр черной дыры
5
Microsoft может внедрить в свой браузер Edge функцию, вынуждающую пользователей покупать Windows 11
5
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
1
Древний Fortran вошёл в топ-10 самых популярных языков программирования, пока PHP стремительно теряет позиции
7
Британская разведка выразила опасения, что в РФ обновили ракету Х-101 и оснастили второй боеголовкой
+
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 смогут при помощи ИИ распознавать проблемы с сердцем
+
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
9
Процессоры AMD на базе Zen 5 оказались более чем на 10% быстрее Zen 4 в однопотоке Cinebench R23
13
ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики до 2,6% в 2024 году
+
Литовская таможня предотвратила поставку двух пикапов Tesla Cybertruck в Беларусь
4
Российские операторы активизировали рефарминг ради перехода на LTE
1
Ученые объявили об открытии китового «алфавита»
+
К 2032 году Соединённые Штаты планируют утроить производство чипов у себя в стране
+
Intel решила проблемы нестабильности процессоров Core 13-го и 14-го поколения
4

Популярные статьи

Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
42
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
50
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
80
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
18
Мое мнение о Marvel Spider-Man 2 (PushSquare)
1
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1
У консольного подразделения Xbox возникли большие финансовые проблемы
4
ВС США готовятся к ударам по военным объектам КНР в Южно-Китайском море
5
Китайский автопром нашел “черный ход” в США и Европу
4

Сейчас обсуждают

Руслан
13:50
Да, только с упором в видеопамять. 3060 тоже тянет , 3050 тянет - но только по разному они тянут)))
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
OpaOpa
13:48
Автор статьи - ОСЛИК. Если в статье нет рекламы, то вся статья - это реклама. Пихают самый дорогой магаз, цены на ЯМ конские, завышенные на 50% по всем позициям. Народный ПК стоит в 2 раза дешевле. и ...
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
Леон Брусиловский
13:47
Закрепляет технологическое преимущество ASML
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
Windmark
13:46
Тебе есть чем думать ? 🤡
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Windmark
13:46
Так 3070ти до сих норм игры тянет если даунтрейсинг не нужен
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Astaroth112
13:45
У меня 24" dell 2560*1440 у сына LG 32" 2560*1440 на моем картинка вау, так что зря вы про 24" , кому под какие нужны)
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Руслан
13:35
Расскажи это моему другу, который одновременно со мной купил 3070ti, тогда как я сделал выбор в пользу rx6800. Человек признался мне , что жалеет и теперь не знает кому ее впарить.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Кирилл Старжинский
13:31
- Слыш, а чо у тебя во всем доме проводку меняют? - Готовятся, я се 5090 и 15900 KFC взял
NVIDIA тестирует охлаждение для карт Blackwell: RTX 5090 будет потреблять 600W
El Grechko
13:26
так для игр радеоны уже давно не подходят.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
El Grechko
13:25
Афтары, хватит издеваться над краснофанатиками. Они все себе жопы порвали доказывая, что современные видеокарты не нужны, а вам всё неймётся.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем