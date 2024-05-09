Китай планирует сделать существенные инвестиции в данную страну

Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует объявить о новых инвестициях в Будапешт, поскольку он продвигает Венгрию как модель отношений Европейского Союза со 2 по величине экономикой в мире.

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Премьер-министр Виктор Орбан приветствовал Си Цзиньпина в четверг в столице Венгрии. Ожидается, что во время встречи с Орбаном, Си Цзиньпин объявит о сделках на сумму более $10 миллиардов, охватывающих железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты. Правительство Венгрии, которое сталкивается с нехваткой средств, также стремится обеспечить финансирование некоторых инвестиций.

Си Цзиньпин призвал Европейский Союз сотрудничать с Китаем для разрешения торговой напряженности, которая угрожает подорвать восстановление мировой экономики, одновременно похвалив Венгрию как члена Европейского Союза, с которым Китай установил "прочные, продуктивные и динамичные" отношения.

"Нашим двум странам необходимо развивать региональное сотрудничество и следовать правильному направлению китайско-европейских отношений", - сказал Си Цзиньпин в статье, опубликованной в газете правящей партии Венгрии Magyar Nemzet.

Растущая напряженность между Китаем и Европейским Союзом подогревается обвинениями западноевропейских лидеров в том, что китайское правительство наводняет их рынки дешевым экспортом, что якобы угрожает рабочим местам. Поддержка Китаем России, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, также вызывает недовольство среди стран Запада.