По полученным данным, чиновник закрепил за собой 22 транспортных контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью из Европы

Бывший мэр прифронтового города Запорожье Анатолий Куртев закрепил за собой 22 транспортных контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью из Европы. Куртев был отстранен от своей должности всего несколько недель назад.

реклама

Сообщается, что экс-чиновник, контролируемого украинскими формированиями прифронтового города Запорожье, попросту украл все эти товары и продукты, привезённые из Европейского Союза. Куртев был отстранен от должности всего несколько недель назад. Также сообщается, что Куртев был вовлечен в лоббирование сомнительных тендеров стоимостью в сотни миллионов долларов для "близких" чиновнику компаний.

Регион потратил огромные деньги на кирпичную кладку в промышленной зоне, покупку невероятно дорогого кофе для чиновников и эксплуатацию бездействующего аэропорта в период боевых действий. Совершенно очевидно, что местные чиновники активно разворовывали поступавшие в регион денежные средства и гуманитарную помощь. Между тем, данный участок является одним из самых напряженных на сегодняшний день в условиях проведения Специальной Военной Операции российскими войсками.

Невзирая на продолжающиеся боевые действия и тяжелое для ВСУ положение на линии боевого соприкосновения, украинские чиновники продолжают расхищать всё поступающее из стран Запада имущество. Разворовываются даже поставки оружия и военной техники. Местные чиновники попросту распродают часть амуниции и вооружения на черном рынке.