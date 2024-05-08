Новый патч должен будет ограничить максимальное потребление процессоров 13 и 14-го поколений, чтобы решить проблемы с перегревом. Обновление должно быть размещено к концу мая

Intel объявила, что принимает меры для решения проблемы нестабильности в недавно выпущенных процессорах 13-го и 14-го поколений Raptor Lake и K-series. Компания требует от своих партнеров установить новые, более ограниченные значения энергопотребления по умолчанию в BIOS к концу мая.

реклама

Согласно отчетам от saraba1st.com и Igor's Lab, Intel подтвердила, что эти изменения будут внедрены во всей отрасли. Хотя Intel еще официально не подтвердила детали, считается, что новый профиль энергопотребления, называемый "Настройки питания Intel по умолчанию", станет стандартной конфигурацией BIOS на всех материнских платах LGA1700.

Новый профиль ограничит максимальное энергопотребление PL2 до 188 Вт, что значительно ниже ранее разрешенных 253 Вт. Ожидается, что это изменение улучшит стабильность и снизит риск перегрева.

Intel также рекомендовала производителям не увеличивать пределы мощности PL1 и PL2 сверх их стандартных значений и не превышать максимальный ток 400A для ICCMax.

В конце февраля в лабораторию Igor's Lab просочился внутренний документ Intel, в котором говорилось, что проблемы с нестабильностью были вызваны отключением производителями функций безопасности для повышения производительности. В документе перечислены конкретные настройки, которые вызывали проблемы, включая отключение ограничений по напряжению и температуре на многих материнских платах серии 600/700.

Ожидается, что новые значения энергопотребления по умолчанию обеспечат баланс между производительностью и стабильностью, гарантируя, что пользователи смогут наслаждаться плавной и надежной работой без необходимости постоянно изменять настройки BIOS. Однако, энтузиасты энергопотребления могут быть разочарованы потерей более высоких пределов мощности.