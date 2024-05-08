Это уже вторая за текущий год партия военных самолётов, которая была передана в войска

В Вооруженные силы Российской Федерации была передана очередная партия многоцелевых истребителей Су-35С от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина. Истребители изготавливались по спецзаказу военного ведомства страны. Объединённая авиационная корпорация (OAK), которой принадлежит завод, опубликовала объявление о новой поставке на своих ресурсах. OAK является частью государственной корпорации "Ростех".

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Истребители Су-35С относятся к поколению 4++ и прошли серию наземных и воздушных испытаний перед отправкой в войска. Затем они вылетели на свои постоянные базы, где теперь будут нести службу. Авиационный завод увеличил темпы производства самолетов в соответствии с программой текущего года.

"Поставка самолетов военным идет по графику", - сказал Юрий Слюсарь, генеральный директор OAK.

С начала года завод поставил Воздушно-Космическим силам уже вторую партию военных самолетов. В настоящее время рабочие заняты производством и подготовкой истребителей Су-35 и Су-57. Они выполняют свои обязательства, поставляя авиационную технику Вооруженным силам России вовремя, без задержек. Первые бомбардировщики-истребители Су-34, поставленные OAK военным, были отправлены на их постоянные базы в апреле. В этом году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод отмечает 90-летие со дня своего основания.