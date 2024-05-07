Аналитики видят хорошую динамику в отчёте продаж компьютерных комплектующих за минувший квартал 2024 года.

Согласно свежему отчету Jon Peddie Research (JPR), в первом квартале 2024 года рынок процессоров для клиентских ПК вырос до 62 миллионов единиц, что на 33% больше, чем в предыдущем году. Однако, поставки уменьшились на 9,4% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, когда было отгружено 69 миллионов единиц.

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Общий объем поставок интегрированных видеокарт также показывает тренд к снижению: в прошлом квартале было отгружено 56 миллионов единиц, что на 30% больше, чем в прошлом году, но все равно ниже, чем в четвертом квартале 2023 года, когда было продано 62 миллиона единиц. Отчет предсказывает значительный рост использования интегрированных видеокарт в секторе ПК, достигая 98%.

Еще одним заметным трендом, подтвержденным отчетом, является предпочтение ноутбуков среди пользователей. Доля ноутбучных процессоров в первом квартале 2024 года составила 73%, увеличившись с 68% годом ранее, в то время как настольные ПК сократили свою долю с 32% до 27%.

Невзирая на рост числа клиентских компьютеров, для компаний, таких как Intel и AMD, не все хорошие новости. По отчету, поставки серверных процессоров упали на 13% в сравнении с предыдущим кварталом и на 17% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о том, что серверные платформы не обновляются так быстро, как хотелось бы.

По мнению президента JPR Джона Педди, последние результаты могут показаться неожиданными для аналитиков, но это может быть хорошим знаком для рынка в долгосрочной перспективе, сигнализируя о возвращении к традиционному циклическому поведению. Несмотря на слабые показатели во втором квартале, индустрия остается в надежде на возвращение к росту в скором времени.