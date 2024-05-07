Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Великобритании вновь обвиняют Китай в кибер-атаках на инфраструктуру Королевства
В Министерстве Обороны страны была выявлена утечка персональных данных, в которой подозревают китайских хакеров

реклама

  Хакеры взломали систему расчета заработной платы, используемую Министерством Обороны Великобритании, и получили имена и данные банковских счетов военнослужащих, военнослужащих королевского флота, королевских военно-воздушных сил и некоторых ветеранов. В беседе с британскими чиновниками, которые не хотят раскрывать свои имена из-за длительного характера расследования, стало известно, что в утечку информации включены личные адреса нескольких тысяч военнослужащих.

реклама

  Этот инцидент произошел во время визита китайского президента Си Цзиньпина в Европу на прошлой неделе, где он пытался улаживать отношения в свете более агрессивной позиции Евросоюза по отношению к Пекину. Великобритания заявляет, что подобные кибератаки, которые Пекин, по их мнению, поддерживает, зафиксированы и в США.

  Министр обороны Грант Шаппс представит специальный план защиты персонала во вторник в парламенте, сообщили в министерстве. По информации, службы безопасности расследуют попытки Китая создавать профили военнослужащих и других важных лиц через хакерские атаки на базы данных с личной информацией.

  Представитель МИД Китая Линь Цзянь во вторник на брифинге в Пекине заявил, что обвинения британских политиков в адрес Китая абсурдны, и что Китай категорически против всех форм кибератак и борется с ними. Он также заявил, что Китай отвергает использование кибербезопасности в политических целях для дискредитации других стран.

  Система расчета заработной платы министерства обороны была управляема внешним подрядчиком и была отключена для дополнительной защиты после взлома, сообщили инсайдеры, назвав инцидент значительным. 

  Ранее в этом году Премьер-министр Оливер Дауден обвинил Китай в доступе к данным примерно 40 миллионов избирателей, хранившихся в базе избирательной комиссии. Великобритания также приписывает китайским хакерам, поддерживаемым государством, взлом британских парламентариев в 2021 году.

#безопасность #великобритания #хакеры #данные #кибератаки
1
Показать комментарии (1)
MW: МИД РФ предупредил о возможном ударе по Западу в ответ на британско-украинские планы нападения
Коалиция по кибербезопасности Cronos активировала захваченный ранее сайт группы LockBit
Ассоциация разработчиков игр Великобритании требует более широкое стимулирование со стороны властей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
+
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
10
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
+
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
2
Иран начинает основной этап строительства первого энергоблока АЭС Карун в 2024 году
1
Астрономы обнаружили, что на планете WASP-76B идут дожди из расплавленного металла и бывает радуга
+
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
2
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
Рендеринг макета OnePlus 13 указывает на изменения в дизайне серии смартфонов
+
В России построят новую федеральную трассу вдоль побережья Белого моря
+
Wired: Компания Hydrostor объединяет гигантское хранилище сжатого воздуха с гидроэнергетикой
+
GeForce RTX 4080 в 4K не справляется с Unreal Engine 5.4 Gorgeous Industrial Factory Tech Demo
+
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
Bajaj Auto представляет мотоцикл, работающий на природном газе
1
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
+
Эксперт: Следующий сезон альткоинов начнется после весеннего затишья на рынке криптовалют
+
Инсайдер поделился информацией о материнских платах Intel 800-й серии для процессоров Arrow Lake
+
Казахстан становится всё больше зависим от энергоресурсов из России
+
Samsung готовит для Galaxy S25 новую функцию «Battery AI» для увеличения автономности
+
РЖД: Новый туристический поезд с вагоном-сауной готовится к первому рейсу
+

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
27
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
21
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
18
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
3
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
272
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
75
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
4
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
149
Кто на самом деле руководит Microsoft – Билла Гейтса назвали серым кардиналом американской компании
7

Сейчас обсуждают

Виктор Кожуховский
17:08
Ну да, процентов 15% там, где 6гб достаточно и больше, если эти 6гб переполняются, ибо у супер 8гб.
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
Дмитрий Колесов
17:06
2000 серии уже 5 лет. Интерес тут могут представлять только б/у топы, если цена будет интересная. 2060 и 2060с это что, прям разница что-ли?
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
Dmitry Frolov
17:05
Ну хз, с 11 и я начал подбешиваться. Они начали переписывать вещи, которые начали затрагивать мою работу с ПК. И моя проблема не в томч что они начали, калькулятор, блокнот, настройки - все это топчик...
Blackview представляет рекордно тонкий ноутбук AceBook 8 на Intel N97
SMA
17:05
Просроченный уже всех подряд хватает на улицах и отправляет на убой, такими темпами скоро можно не забирать, само прейдет, города пустые будут.
Кадыров призвал в ближайшее время «забрать» Харьков и Одессу, после чего принять капитуляцию Киева
FelsheR-ZVZVZVzV
17:03
в твоей дыре нет жизни)
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
FelsheR-ZVZVZVzV
17:00
Смотрю на корпуса - их похоже тоже один заводик, как мамки, штамповать стал. Все одинаковые.
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
Alex Z
16:59
еще и фантазеры ссыкунявые
Российские КА с ядерным оружием способны сделать околоземную орбиту непригодной для спутников
Alex Z
16:57
когда не хватает страданий в жизни запусти онлайн донатнаю помойку
WoT это казино - вращай и выигрывай
irnwlf
16:57
Все ж на самом деле просто. Радивоны покупают нищие говноеды, у которых нет денег. Нет денег - потому-что нет мозгов. Нвидия бояре играют в нормальные игры, радивон холопы сосут у них в это время болт...
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Дырка от Бублика
16:56
я рад, что ты вернулся, и как там на х*, тебе понравилось?
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем