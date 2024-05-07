В Министерстве Обороны страны была выявлена утечка персональных данных, в которой подозревают китайских хакеров

Хакеры взломали систему расчета заработной платы, используемую Министерством Обороны Великобритании, и получили имена и данные банковских счетов военнослужащих, военнослужащих королевского флота, королевских военно-воздушных сил и некоторых ветеранов. В беседе с британскими чиновниками, которые не хотят раскрывать свои имена из-за длительного характера расследования, стало известно, что в утечку информации включены личные адреса нескольких тысяч военнослужащих.

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Этот инцидент произошел во время визита китайского президента Си Цзиньпина в Европу на прошлой неделе, где он пытался улаживать отношения в свете более агрессивной позиции Евросоюза по отношению к Пекину. Великобритания заявляет, что подобные кибератаки, которые Пекин, по их мнению, поддерживает, зафиксированы и в США.

Министр обороны Грант Шаппс представит специальный план защиты персонала во вторник в парламенте, сообщили в министерстве. По информации, службы безопасности расследуют попытки Китая создавать профили военнослужащих и других важных лиц через хакерские атаки на базы данных с личной информацией.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь во вторник на брифинге в Пекине заявил, что обвинения британских политиков в адрес Китая абсурдны, и что Китай категорически против всех форм кибератак и борется с ними. Он также заявил, что Китай отвергает использование кибербезопасности в политических целях для дискредитации других стран.

Система расчета заработной платы министерства обороны была управляема внешним подрядчиком и была отключена для дополнительной защиты после взлома, сообщили инсайдеры, назвав инцидент значительным.

Ранее в этом году Премьер-министр Оливер Дауден обвинил Китай в доступе к данным примерно 40 миллионов избирателей, хранившихся в базе избирательной комиссии. Великобритания также приписывает китайским хакерам, поддерживаемым государством, взлом британских парламентариев в 2021 году.