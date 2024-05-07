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Zelikman
Intel: Оверклокинг больше не может развиваться столь же стремительно как прежде
Взятие частоты в 9 ГГц произошло спустя 15 лет после достижения 8 ГГц

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  Недавно компания Intel пригласила двух ведущих специалистов по оверклокингу в свою штаб-квартиру, чтобы обсудить достижение первого в мире разгона процессора с частотой 9 ГГц. Дуэт Питера-Яна Плэзье (Skatterbencher) и Джона Сандстрема (Elmorlabs) также рассмотрел этапы разгона частоты процессора, отмечая преодоленную примерно 17 лет назад очевидную стену.

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  Рекордный разгон процессора может показаться распространенным явлением, однако, по данным, это не так. На диаграмме, представленной в ходе презентации оверклокеров, отображен первый чип, который достиг частоты 1 ГГц – легендарный Athlon 650 МГц от AMD – уже в октябре 1999 года.

  Энтузиасты разгона продолжали путь, чтобы преодолеть барьер 2 ГГц примерно за 14 месяцев, и затем еще 9 месяцев, чтобы достичь отметки 3 ГГц. Частота 4 ГГц была достигнута в начале 2002 года, а через приблизительно 16 месяцев был установлен первый разгон на частоте 5 ГГц.

  С опытом и чипами Intel Pentium 4, оверклокеры шли вперед. Первый в мире разгон на частоте 6 ГГц произошел в мае 2004 года, а 7 ГГц были достигнуты уже в августе 2005 года, отметка 8 ГГц была преодолена в начале 2007 года. И тут произошло затишье.

  Только в конце 2022 года – более чем через 15 лет – был преодолен барьер 9 ГГц. Текущий мировой рекорд, 9117 МГц, установленный Elmorlabs на Core i9-14900KS, может стать новым потолком в ближайшем будущем. А что же с неуловимой отметкой 10 ГГц, или как будут обстоять дела с достижением 11 ГГц? Сложно представить, сколько может уйти времени на достижение новых рекордов.

#amd #intel #технологии #процессор #разгон #частота #оверклокеры
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