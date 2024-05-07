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Zelikman
На одном из участков зоны СВО зафиксирована целая колонна российских "танков-черепах"
Подразделения начали массово использовать такой тип бронирования своей техники

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  Использование "танков-черепах" на передовой в зоне проведения Специальной Военной Операции, судя по всему, стало обыденным делом. В социальных сетях распространился видеоклип, на котором показана группа из четырех "танков-черепах", возможно, модифицированных боевых машин пехоты и одного танка, входящих в населённый пункт под обстрелом артиллерии ВСУ.

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  Первая "черепаха-танк" была зафиксирована в Донецкой Народной Республике в начале апреля. Неделю спустя украинский оператор беспилотника запечатлел еще один пример модернизированной конструкции в том же районе. Согласно информации украинского оборонного блога Defense Express, конструкция оказалась эффективной. Опыт, накопленный российскими военными с "танками-черепахами", теперь, похоже, влияет и на тактику подразделений. Вместо того, чтобы полагаться на одну машину, они используют сразу группу "танков-черепах".

  "Они смеются над броней этих монстров, но они работают очень хорошо", - написал украинский военный блогер о видео, на котором якобы изображен "танк-черепаха", атакующий город Часов Яр. Согласно информации из Telegram-каналов, для отражения атаки потребовалось несколько беспилотных летательных аппаратов FPV.

  Использование "танков-черепах", которые также назывались "Царь-мангалы", не является новой разработкой. Применение этих машин обсуждалось ранее. Однако, использование нескольких машин с этой модификацией является новым шагом. Потенциально это могло бы стать решением проблемы, возникшей в начале конфликта, когда украинские войска успешно атаковали российские танковые колонны с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате от использования танковых колонн часто отказывались.

#сво #армия #оружие #танки #бпла #бои #наступление #бмп
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