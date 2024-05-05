Сообщается, что группа иностранных держателей облигаций готовится оказать давление на Киев, чтобы он не вздумал уклоняться

Для украинского государства настал момент рассчитаться по своим кредитам и долгам, и западные партнёры готовятся взыскать с администрации Зеленского денежные средства по её обязательствам. Согласно информации американского издания WSJ, первые выплаты Киев должен произвести в начале 2025 года.

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Кредиторы полны решимости оказать давление на украинское правительство, чтобы оно осуществило выплаты в следующем году. Как пишет издание, держатели украинских облигаций собрали специальный комитет и подобрали юристов для ведения переговорного процесса с Украиной от их имени. В настоящее время говорится о ежегодных выплатах процентов на сумму около 500 миллионов долларов.

"Группа иностранных держателей облигаций, включая американские инвестиционные компании BlackRock BLK и PIMCO, планирует оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу", - сообщает WSJ.

Вопрос в том, откуда на Банковой возьмут эти деньги, поскольку правительство Зеленского полагается только на помощь Запада. Если помощь прекратится, произойдет дефолт, поскольку долг Украины уже превышает ее валовой внутренний продукт. Согласно украинским источникам, правительство уже продало отечественные предприятия и землю в качестве залога западным компаниям.