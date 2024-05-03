Эмираты не хотят подвергать опасности свои территории, из-за нападений американцев на Йемен и ирак

Военно-Воздушные Силы Соединённых Штатов приступили к переброске своих истребителей и ударных дронов из Объединённых Арабских Эмиратов в Катар после того, как власти страны объявили о запрете проведения авиаударов по территориям Йемена и Ирака с помощью техники, базирующейся на аль-Дафра под Абу-Даби.

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По информации западного издания The Wall Street Journal, власти ОАЭ остерегаются возможных атак на свои объекты, исламистскими движениями, из-за помощи Абу-Даби в агрессии Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Помимо этого поступила информация, что йеменские хуситы не прекращают поражать торговые суда западных стран, активно применяя крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Недавно им удалось атаковать балкер Cyclades под флагом Мальты на расстоянии 1500 километров.

Йемен играет ключевую роль в контроле за Аденским заливом, выходом в Красное и Аравийское моря, а также Баб-эль-Мандебским проливом, через который проходит большая часть экспорта из стран Персидского залива на рынки Азии, США и Европы.

После эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа хуситы заявили о намерении нападать на территорию Израиля и преграждать проход для судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Атаки хуситов ведут к более долгой транспортировке и повышению стоимости перевозок через Красное море, что затрагивает экспортеров и импортеров.