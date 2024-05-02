Заявлено, что по масштабам работа будет на уровне МКС

В скором будущем начнётся серия встреч представителей научных кругов из Индии и Российской Федерации. Это связано с тем, что страны готовят совместный исследовательский проект в Арктике, который по масштабам сопоставим с Международной космической станцией (МКС).

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Александр Макаров, глава Российского арктического и антарктического научно-исследовательского института, сделал это заявление журналистам. До этого он посетил город Васко-да-Гама в индийском штате Гоа, где встретился с коллегами из местного Национального центра полярных и океанических исследований.

В ходе диалога со средствами массовой информации Макаров поделился некоторыми подробностями о серьезном научно-исследовательском проекте, который осуществляется на дрейфующей полярной станции "Северный полюс". В руках российских ученых находится уникальная ледокольная платформа, оснащенная по последнему слову техники. Это судно используется учеными для исследовательских работ за полярным кругом.

"Мы пригласили индийских коллег присоединиться к нашему исследованию", - рассказал глава российского научного учреждения.

По информации от ученого, Индия заинтересована в Арктике из-за того, что существенные изменения климата в этом регионе оказывают сильное влияние на всю планету, в частности, на условия ведения сельскохозяйственных работ в Индии.