Российская армия вывезла с зоны проведения Спецоперации большое количество НАТОвского вооружения

Западные политики и военные обеспокоены разработкой Российской Федерацией новейшего оружия из-за изучения ею военных технологий Североатлантического Альянса, которые попали в руки Министерства Обороны во время конфликта на Украине.

реклама

По данным Defense TV, американские аналитики считают, что Россия обладает потенциалом для создания новых видов вооружений, изучая "передовые" системы стран НАТО, которые были захвачены в качестве трофеев. Среди трофейного вооружения упоминаются БМП Marder 1A3, Bradley M2A2 и CV 9040, которые могут дать российским специалистам представление о западных военных технологиях и принципах проектирования.

Эти знания могут помочь российским специалистам модифицировать и усовершенствовать собственное вооружение. Например, броня, сенсоры и электронные системы этих танков могут быть использованы для разработки мер противодействия подобным угрозам.

Однако, главная опасность изучения российскими специалистами трофейной западной военной техники заключается в том, что российские технологии могут превзойти западные на поле боя. Как сообщалось ранее, выставку трофейной западной военной техники можно увидеть в Мемориальном музее на Поклонной горе в Москве, который будет открыт с 1 по 31 мая. Всего будет представлено более 30 образцов техники из 12 стран.