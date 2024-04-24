В самих же компаниях не усматривают в своих действиях каких-либо нарушений санкций США

Правительство США ограничивало доступ к высокопроизводительным ускорителям искусственного интеллекта Nvidia в Китае из-за опасений по поводу их потенциального использования в военных целях. Экспорт передовых инструментов для производства микрочипов также ограничен.

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Ранее H800 и A800, изготовленные специально для соблюдения предыдущих правил экспорта в Китай, были подвержены экспортным ограничениям. Через некоторое время были введены новые правила, которые закрыли лазейку, позволявшую использовать конструкции микрочипов для обхода экспортных ограничений на вычислительную мощность, основанных на размере чипа. Реселлерам и третьим лицам также было запрещено продавать чипы китайским организациям.

Проверка более 100 тендерных документов показала, что 10 китайских компаний закупили чипы Nvidia, включая серверные продукты Super Micro Computer, Dell и Gigabyte, после того, как Соединённые Штаты расширили свое эмбарго в ноябре прошлого года. Стоимость тендеров варьировалась от 10 до 259 тысяч долларов. Покупка и продажа чипов в Китайской Народной Республике не является незаконной, и журналисты не смогло определить, приобретали ли компании чипы, которые были получены до введения новых правил. В тендерах были перечислены товары, которые были экспортированы и были доступны до введения ограничений.

"Они не указывают на то, что кто-либо из наших партнеров нарушил правила экспортного контроля, и они представляют собой небольшую часть продукции, продаваемой по всему миру", - сказал один из источников.

Эксперт по правовым вопросам сказал, что чипы могли быть перенаправлены в Китай без ведома производителя. Три производителя серверов сообщили, что они соответствуют американскому и международному экспортному контролю. В Supermicro заявили, что это были более старые модели, а поставщики были неизвестны покупателям. Dell заявила, что не обнаружила никаких свидетельств поставок продуктов с ограниченным доступом, но продолжит расследование.

В недавнем интервью CBS News торговый представитель США Джина Раймондо сказала, что чип в Mate 60 Pro от Huawei на несколько лет отстает от современных полупроводников, доступных в США, и служит доказательством того, что экспортный контроль в Китае работает.