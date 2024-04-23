На фоне дипломатических поездок в Пекин, американские чиновники ведут агрессивную пропаганду против КНР

Соединенные Штаты продолжают агрессивную пропаганду против Китайской Народной Республики. По словам уходящего в отставку главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Джона Акилино, Пекин становится всё сильнее, что угрожает американскому влиянию в азиатском регионе. Он сделал это заявление во вторник в Токио, где присутствовал на встрече с японскими официальными лицами.

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"Мы все должны понимать, что все происходит очень быстро", - сказал Акилино.

Его высказывания прозвучали на фоне того, что Соединенные Штаты стремятся укрепить свои отношения с партнерами в регионе, чтобы противостоять влиянию Китая. Этот шаг подвергся критике со стороны Китая. Одновременно с этим, государственный секретарь Энтони Блинкен планирует посетить Китай в текущем году, чтобы надавать на Пекин, по поводу китайских компаний, поддерживающих российские военные технологии.

В своём заявлении Министерство иностранных дел Китая раскритиковало Соединенные Штаты за их чрезмерную агрессивную риторику и обвинило их в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море. Министерство также предупредило Блинкена, что он может столкнуться с трудными переговорами во время своего визита, который состоится с середины недели по пятницу.

Акилино, уходящий в отставку через три года на своей нынешней должности, сказал, что "действия Китая в Южно-Китайском море были опасными и дестабилизирующими. Он также раскритиковал все более агрессивный план Китая по оказанию давления вокруг Тайваня, включая его военно-морское патрулирование и продолжающееся пересечение центральной линии, которое предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения в воздушное пространство Тайваня.