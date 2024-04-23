По словам представителей компании, это связано с инфляцией и возрастанием расходов на производство.

Генеральный директор TSMC недавно заявил, что микрочипы, произведенные за пределами Тайваня, в том числе в Соединенных Штатах, будут иметь более высокие производственные затраты. В настоящее время TSMC расширяет свои производственные возможности по всему миру, но этот шаг потребует пересмотра ценовой стратегии компании в соответствии с интересами акционеров.

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В ходе бесед с акционерами генеральный директор C.C. Вэй признал, что компания сталкивается с возросшими расходами, связанными с ее планами международной экспансии. Эти дополнительные расходы объясняются такими факторами, как инфляция, затраты на электроэнергию и другими эксплуатационными соображениями. В результате TSMC планирует разделить эти дополнительные расходы со своими клиентами, и первоначальные обсуждения уже ведутся.

Ранее TSMC указывала на проблемы, связанные с размещением производственных мощностей за пределами Тайваня, включая более высокие затраты на строительство, эксплуатационные расходы, переговоры о рабочей силе и другие сопутствующие факторы.

Старший вице-президент TSMC Уэнделл Хуанг подчеркнул, что основной целью компании является поддержание долгосрочной рентабельности чистой прибыли на уровне 53%. Несмотря на амбиции компании расширяться по всему миру, достижение этой цели остается главным приоритетом. Акцент на прибыльности может быть движущей силой дискуссий об ожидаемых более высоких затратах и общих расходах.

Хуан выразил обеспокоенность нынешним фрагментированным состоянием глобализации, предсказав, что дополнительные расходы затронут не только TSMC, но и ее клиентов, конкурентов и отрасль в целом. TSMC планирует сократить эти дополнительные расходы с помощью целевой ценовой стратегии, которая отражает ценность географической гибкости.

Для поддержки своих зарубежных операций TSMC планирует сотрудничать с государственными структурами, потенциально стремясь к финансовой помощи и субсидиям для поддержания этих операций. Кроме того, компания полагается на свое технологическое лидерство в отрасли производства полупроводников, используя свои обширные производственные возможности, которые не имеют себе равных ни у одного другого конкурента.

Хуан не предоставил конкретных подробностей о прогнозируемом увеличении затрат на зарубежное производство микрочипов. Однако последние оценки показывают, что чипы, произведенные на новом заводе TSMC в Аризоне (N5, N4), могут быть на 20-30% дороже, чем чипы, произведенные на Тайване.