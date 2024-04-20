Невзирая на это, российские подразделения медленно, но верно берут под контроль один населённый пункт за другим

Спустя несколько дней успешных наступательных операций российских подразделений на различных направлениях ситуация, как можно понять из информационного пространства, немного успокоилась. Впрочем, если смотреть на это только с точки зрения информационного пространства. На самом деле напряженная боевая работа идет по всей линии соприкосновения, и главной целью этой работы является не столько освобождение квадратных километров, сколько "пробивание" обороны ВСУ.

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На данный момент ситуация сложилась таким образом, что российские войска, освободив несколько городов и сел, Марьянка, Авдеевка, Ласточкино, Ивановское, Богдановка, Северное, Водяное, Орловка, Тонежское, Первомайское, Мирное, Победа и другие, также взяли под контроль еще несколько населенных пунктов, не позволяя украинским формированиям удерживать их под полным контролем. Это Семеновка, Бердичи, Очеретино, Новокалиново, Карамык, Георгиевка, Красногоровка, Часов Яр.

На северном направлении военных действий российские войска начинают воздушные бомбардировки в городе Часов Яр. Это ключевой узел обороны Вооруженных Сил Украины на этом направлении, так как Часов Яр является господствующей высотой.

Российская армия взяла под контроль важный транспортный узел Донбасса - Очеретинский, за которым находится "разреженный" с точки зрения плотности населения район, где украинским формированиям будет крайне сложно удержаться. Это похоже на то, что произошло после потери украинскими войсками контроля над Орловкой и Тонежским, когда российские войска продвинулись на запад и, в течение нескольких дней, установили контроль над несколькими десятками квадратных километров территории. До сих пор идут боестолкновения за контроль над самим Очеретино, и южная его часть уже перешла под контроль российских войск.

Генерал Сырский использует ставшую для него привычной тактику, когда приказывает своим войскам удерживать даже те населенные пункты, которые не имеют никакого значения. Эта тактика представлена как "изматывание противоборствующей стороны", то есть российских войск. Цель Сырского ясна: даже ценой десятков тысяч жизней украинских военнослужащих попытаться удержать фронт от значительного прорыва в ожидании нового крупного пакета военной помощи.