Обновленная машина получила электрическую платформу, улучшения в силе, скорости и маневренности, а также технологии искусственного интеллекта

Как сообщается в различных средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах, Boston Dynamics представила своего нового робота, созданного на замену старому доброму Atlas.

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Предыдущая модель была представлена в 2013 году и была одним из ключевых продуктов компании на протяжение 11 лет. За эти годы команда разработчиков сумела сделать из неуклюжего, еле передвигающегося метаболического болванчика ловкого, уверенно стоящего на ногах робота, который мог выполнить сальто или исполнить танец.

"Создание способного робота — это лишь одна часть головоломки в создании успешной коммерческой платформы. Полная картина включает поддержку ИТ-инфраструктуры, соответствующие стандарты безопасности, участие сотрудников, возможности подключения и обновленные операционные процессы", - заявляют в компании.





По имеющимся данным, новая модель получила электрическую платформу. Сила, скорость, маневренность и другие показатели были повышены. Судя по всему, по аналогии с предшествующей моделью, разработчики также будут постепенно обучаться всё новым движениям и приемам, а значит и весь потенциал нового робота будет раскрыт спустя годы. В новую технику были внедрены технологии искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение и обучение с подкреплением.

Заявлено, что новая модель может пойти и в массовое производство, по крайней мере на это рассчитывает команда разработчиков.