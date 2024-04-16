Компания обещает вводить санкции против разработчиков, транслирующих контент YouTube без рекламы

В прошлом году Google принимала более решительные меры по борьбе с блокировщиками рекламы на YouTube. Компания ограничивала возможность пользователей смотреть видео на YouTube с помощью программного обеспечения, блокирующего рекламу. Теперь Google расширяет эти меры.

реклама

В заявлении службы поддержки Google было отмечено, что пользователи, пытающиеся получить доступ к видео YouTube через сторонние приложения со встроенными блокировщиками рекламы, могут столкнуться с проблемами с буферизацией или получить сообщение об ошибке, в котором говорится, что следующий контент недоступен в данном приложении.

Google также заявила, что даёт возможность разработчикам использовать официальный API YouTube только при определенных условиях, которые не позволяют сторонним приложениям блокировать рекламу. Компания предупредила, что предпримет соответствующие действия против приложений, нарушающих эти условия, но не уточнила, какими могут быть эти действия. Кроме того, Google отметила, что некоторые пользователи могут захотеть использовать YouTube без рекламы, и рекомендовал им подписаться на YouTube Premium.

В прошлом году YouTube начал принимать меры против блокировщиков рекламы на платформе, ограничивая возможности пользователей обходить рекламу при просмотре видео. Впервые об этом стало известно в мае прошлого года, когда модераторы Reddit и пользователи социальных сетей начали сообщать, что пользователи блокировщиков рекламы видят всплывающее окно с просьбой отключить блокирующее программное обеспечение. Пользователи, проигнорировавшие сообщение, были ограничены просмотром только трех видеороликов.

Несколько месяцев спустя компания расширила свои усилия по борьбе с блокировщиками рекламы и начала полностью блокировать доступ к YouTube для пользователей, у которых была отключена реклама. В сообщении компания указала, что воспроизведение видео было заблокировано, если YouTube не был включен в список разрешенных или если блокировщик рекламы не был отключен. Хотя пользователи все еще могли обходить блокировку рекламы с помощью определенных сторонних приложений, теперь это обходное решение больше недоступно, и единственный способ использовать YouTube без рекламы - подписаться на YouTube Premium. Для пользователей из Российской Федерации реклама на площадке не отображается вовсе.