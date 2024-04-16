По мнению представителя компании, в дальнейшем компания будет вкладывать в ИИ еще больше

Глава подразделения искусственного интеллекта в Google Демис Хассабис объявил, что компания планирует инвестировать более 100 миллионов долларов в развитие технологий искусственного интеллекта.

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Это всего лишь еще один признак гонки вооружений, охватившей Силиконовую долину. Хассабиса спросили о потенциальном суперкомпьютере под названием "Starlight", который планируют создать Microsoft Corp. и OpenAI, стоимость которого составляет 100 миллионов долларов, согласно отчету, опубликованному в the Information в прошлом месяце.

"Мы не говорим о конкретных цифрах, но я думаю, что в будущем мы будем инвестировать больше", - сказал Хассабис, не вдаваясь в подробности о затратах.

Он также сказал, что Alphabet Inc. обладает большей вычислительной мощностью, чем ее конкуренты, включая Microsoft. Хассабис был соучредителем DeepMind в 2010 году, прежде чем она была приобретена Google десять лет назад.

"Одна из причин, по которой мы объединили усилия с Google в 2014 году, заключалась в том, что мы знали, что нам нужно много вычислительных мощностей для перехода на AGI. Что мы узнали, так это то, что у Google больше всего компьютеров", - сказал Хассабис, имея в виду общий искусственный интеллект, который является целью многих исследователей.

Глобальный интерес к ChatGPT от OpenAI, проявленный Хассабисом, показывает, что люди готовы принять системы искусственного интеллекта, даже если они все еще несовершенны и подвержены ошибкам.