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Zelikman
В первом квартале текущего года продажи Apple упали на 10%, хотя в целом рынок смартфонов вырос
Аналитики считают, что причиной тому является усиление конкуренции со стороны китайских брендов

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  В первом квартале 2024 года продажи iPhone в Apple Inc. снизились на 10%, что хуже ожиданий. Это связано со снижением продаж в Китае, несмотря на более широкий рост индустрии смартфонов.

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  Снижение продаж объясняется ростом популярности конкурентов, таких как Huawei Technologies Co. и Xiaomi Corp., а также запретом китайского правительства на использование иностранных устройств на рабочих местах. По данным IDC, Apple продала 50,1 миллиона iPhone в первом квартале, что ниже средней оценки аналитиков в 51,7 миллиона. Это означает снижение продаж на 9,6% в годовом исчислении, что является самым значительным для Apple с тех пор, как пандемия нарушила цепочки поставок.

  Apple пытается поддерживать продажи в Китае с момента запуска своей последней модели в сентябре. Однако усиление конкурентов и запрет Китая на импорт иностранных устройств оказали негативное влияние на продажи. IDC сообщает, что снижение продаж iPhone является значительным, учитывая, что общий рост рынка мобильных телефонов был лучшим за последние годы. В первом квартале производители смартфонов продали 289,4 млн телефонов, что на 7,8% больше, чем годом ранее, когда многие производители боролись с избыточными запасами.

  Samsung Electronics Co. вернула себе первое место в первом квартале, в то время как бюджетный Transsion увеличил поставки на 85%. Xiaomi также восстановила свои позиции, сократив отставание от Apple, которая заняла второе место. По данным IDC, поставки смартфонов Xiaomi в первом квартале составили 40,8 млн единиц, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Samsung и Apple, с другой стороны, продемонстрировали снижение. Высокие продажи телефонов Xiaomi могут быть связаны с возрождением компании на международном рынке и ее потенциалом привлечь молодых клиентов в первом квартале.

  Возвращение Huawei к известности в Китае благодаря собственному чипу и операционной системе также снижает долю Apple на рынке смартфонов премиум-класса в Китае.

  "Усиление конкуренции в Китае является основной причиной спада Apple в первом квартале", - сказал Попал. В других регионах год начался с избытка запасов iPhone после крупных поставок в последние несколько месяцев 2022 года, добавил Попал.

#смартфоны #samsung #apple #xiaomi #китай #huawei #рынок
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