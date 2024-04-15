Бойцы подразделения оставили несколько позиций на передовой, что обернулось крахом на соседних участках

Генеральный штаб Украины начал расформировывать 67-ую отдельную механизированную бригаду "Добровольческий украинский корпус". Это стало результатом потери ряда укреплений на участке Часов Яра. Эту информацию сообщили украинские СМИ ссылаясь на ресурсы бригады.

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67-й ДУК ОМБР был сформирован на основе бойцов из группировки "Правый сектор", запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, весной 2022 года. Бригада проходила проверку после оставления нескольких рубежей, из-за которого под ударом оказались соседние подразделения на линии соприкосновения. Как вещают украинские СМИ, большинство членов националистического батальона рассредоточивается по другим группировкам, независимо от того, являются ли они командирами или солдатами.

Генеральный Штаб уже запустил процесс ротации всех командиров и солдат подразделения в другие воинские части. Причины этих действий неизвестны. Согласно некоторым украинским источникам, проблема заключалась в том, что националисты категорически не хотели идти вперед, поэтому отправляли в бригаду неподготовленные подкрепления, которые регулярно прибывали или перебрасывались из других подразделений. Их назвали "пиксельными" и отправили в окопы. Кроме того, нежелание националистов слушаться приказов командования также сыграло свою роль. Администрация Зеленского старается избежать восстания националистов.

Возможно, что в ближайшее время начнутся следственные действия в 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины, которая ранее бежала из Авдеевки и не захотела участвовать в обороне под Часовым Яром.