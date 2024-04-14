Некоторые майнеры вовсе уходят из сферы, делая ставку на искусственный интеллект

Событие халвинга - это процесс, который происходит каждые четыре года и сокращает количество биткоинов, которое можно добыть, вдвое. Это событие рассматривается как ключевой фактор в повышении стоимости биткоина.

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Ожидается, что сокращение вдвое произойдет в апреле 2024 года, и компании предпринимают шаги по подготовке к нему. Некоторые майнинг-гиганты покидают криптовалютную индустрию и переходят в другие области, такие как искусственный интеллект. Энергоемкий процесс майнинга сделал его дорогостоящим, и теперь компании сталкиваются с возросшей конкуренцией со стороны растущей индустрии искусственного интеллекта.

Рост цены биткоина помог компенсировать затраты на потребление энергии и способствовал росту добычи криптовалюты. С 2013 по апрель 2021 года совокупная рыночная капитализация 14 зарегистрированных в США добывающих компаний выросла примерно до 20 миллиардов долларов, согласно отчету JPMorgan Chase & Co.

На майнеров, зарегистрированные в США, приходится лишь около 20% от общей вычислительной мощности в секторе, согласно данным криптовалютного исследователя TheMinerMag. Частные майнеры составляют остальное и могут оказаться более уязвимыми после сокращения вдвое, поскольку им часто приходится полагаться на долгосрочное финансирование или венчурный капитал для покрытия своих расходов, в то время как публичные компании могут привлекать средства за счет продажи акций.

Вероятно, после халвинга определённая часть оборудования будет отправлена на свалку. Устаревшее морально оборудование может перестать быть рентабельным после сокращения наград. В данной сфере одним из ключевых факторов является энергоэффективность оборудования, и те устройства, которые не смогут обеспечивать высокий доход в новых реалиях, неизбежно будут отключены от сети, что может привести к небольшой просадке общего хешрейта сети.