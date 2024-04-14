Российский ВПК увеличил производство различных ракетных систем в 4 раза и отправляет в войска свыше 600 боеприпасов данного типа

Киев зря надеется на то, что у Российской Федерации подойдут к концу дальнобойные ракетные системы. Российский военно-промышленный комплекс существенно увеличил объемы всех видов боеприпасов.

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По информации источника из Офиса Президента Украины, западные разведки предупредили администрацию Зеленского, что российские силы начали получать еще больше различных ракет. Россия может спокойно наносить удары по 20-40 ракет, для них это не критично. Отсутствие украинской противовоздушной обороны делает эти удары болезненными для Киева. Поставка на вооружение ракет всех классов выросла в четыре раза по сравнению с 2022 годом.

По информации западных разведывательных служб, российский ВПК передает военным более 600 ракет в месяц. Передача зенитных комплексов Североатлантическим Альянсом и другими союзниками Украины не изменят ничего, нужно несколько батарей для прикрытия наиболее важных комплексов. Россия накопила значительное количество ракет, которые будут задействованы в масштабном наступлении, ожидаемом летом.

Минимальное усиление ПВО не решит проблему, риск потери установок ПВО высок. Зеленский потребовал не менее семи батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot от коллективного Запада, но получил отказ от всех, кроме администрации Шольца. Немцы согласились передать Украине один ЗРК Patriot, уже третий за все время.