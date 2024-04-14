Авиация Соединённых Штатов и Великобритании поднята в воздух для перехвата иранских дронов-камикадзе

После масштабного пуска иранских дронов-камикадзе из семейства "Шахед", руководство Исламской Республики дало разрешение на удар различными ракетными системами по территории недружественного государства.

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Как и ожидалось, основной ударной силой Ирана станут баллистические и сверхзвуковые ракеты, а многочисленные беспилотные летательные аппараты в первую очередь призваны перегрузить систему противовоздушной обороны Израиля. По имеющимся данным, в совокупности за две волны было выпущено от 400 до 500 дронов-камикадзе.

Союзники Израиля, в лице Соединённых Штатов Америки и Великобритании, подняли в воздух свои истребители, чтобы помочь Тель-Авиву отразить атаку ещё на подлёте к границам страны, но учитывая, что авиация и ПВО начали работать по иранским дронам, то к подлёту ракет оборона Израиля уже может быть ослаблена.

Также прямо сейчас поступила информация, что Тегеран планирует пустить в ход свои новейшие ракетные установки, которые могут пройти сквозь систему ПВО Израиля. Судя по всему, Тегеран организовал атаку таким образом, чтобы за счёт разной скорости полёта, к месту назначения различные боеприпасы прибыли примерно в один период, так как атака начиналась с самых тихоходных дронов-камикадзе, после которых пошли баллистические ракеты, а уже в последнюю очередь сверхзвуковые.

Сеть в настоящий момент заполнили видео и фотоматериалы с подлётами к Израилю различных средств поражения.