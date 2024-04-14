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Western Digital предлагает инновационные решения для хранения данных, которые подходят для самых разнообразных сфер применения, включая даже самые специфические. Например, задачи, связанные с проведением сейсморазведки в отдаленных местах или работой при медленном интернет-соединении, могут быть успешно решены благодаря Ultrastar Transporter. Это мощное устройство, весом 13,5 кг, с собственным чехлом, способно обеспечить надежное хранение данных даже в самых сложных условиях.
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Ultrastar Transporter оснащен 12-ядерным процессором и поддерживает 368 ТБ флэш-памяти NVMe. Он легкий, портативный, идеально размещается в стойке ЦОДа, а специальные комплекты направляющих упрощают установку устройства. Хотя перемещение такого технического гиганта может показаться непростым, компания подчеркивает огромную экономию времени при физической передаче больших объемов данных, по сравнению с онлайн-передачей.
Ultrastar Transporter открывает новые перспективы передачи данных между периферией и ЦОДом, делая его идеальным для ситуаций, требующих сбора и обработки информации в реальном времени. Презентация устройства на выставке NAB Show в Лас-Вегасе сопровождалась релизом новых карт памяти, увеличивающих скорость и емкость хранения. К примеру, будущие модели карт памяти WD/Sandisk SD Express и Sandisk microSD Express обещают увеличить скорость передачи данных в 4,4 раза, по сравнению с текущими картами SD UHS-I.