Ultrastar Transporter имеет 12-ядерный процессор и 368 ТБ флэш-памяти NVMe, позволяющие ему без труда решать определённые задачи





Western Digital предлагает инновационные решения для хранения данных, которые подходят для самых разнообразных сфер применения, включая даже самые специфические. Например, задачи, связанные с проведением сейсморазведки в отдаленных местах или работой при медленном интернет-соединении, могут быть успешно решены благодаря Ultrastar Transporter. Это мощное устройство, весом 13,5 кг, с собственным чехлом, способно обеспечить надежное хранение данных даже в самых сложных условиях.

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Ultrastar Transporter оснащен 12-ядерным процессором и поддерживает 368 ТБ флэш-памяти NVMe. Он легкий, портативный, идеально размещается в стойке ЦОДа, а специальные комплекты направляющих упрощают установку устройства. Хотя перемещение такого технического гиганта может показаться непростым, компания подчеркивает огромную экономию времени при физической передаче больших объемов данных, по сравнению с онлайн-передачей.

Ultrastar Transporter открывает новые перспективы передачи данных между периферией и ЦОДом, делая его идеальным для ситуаций, требующих сбора и обработки информации в реальном времени. Презентация устройства на выставке NAB Show в Лас-Вегасе сопровождалась релизом новых карт памяти, увеличивающих скорость и емкость хранения. К примеру, будущие модели карт памяти WD/Sandisk SD Express и Sandisk microSD Express обещают увеличить скорость передачи данных в 4,4 раза, по сравнению с текущими картами SD UHS-I.