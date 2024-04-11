Попался мошенник при попытке продать Ferrari Daytona и Ferrari 512BB коллекционеру из Аризоны

Как сообщает издание Bloomberg, редкие автомеханики делают публикации, демонстрируя себя на фоне венецианских каналов, разглагольствуют о приобретении произведений искусства за $30000 или постоянно посещают отели George V в Париже и Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Однако, именно такой образ жизни Донни Каллауэй преподносил на своих социальных платформах богатым клиентам, которые утверждали, что он способен на чудеса с их раритетными Ferrari и Alfa Romeo благодаря, как говорят, его волшебным механическим навыкам.

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Первого апреля Каллауэй оказался за решеткой тюрьмы Лоуэр-Бакай в округе Марикопа штата Аризона под обвинением в краже, незаконном обороте краденого имущества, подделке документов и мошенничестве. 60-летний механик был задержан спустя всего несколько часов после того, как, как предполагается, попытался продать Ferrari Daytona и Ferrari 512BB коллекционеру из Аризоны, который, по всей видимости, подозревал, что автомобили, которые он пытается продать, не принадлежат ему законно. Коллекционер устроил, как сообщают знакомые с ситуацией, секретную операцию. По словам источников, близких к событиям, они предпочли остаться в тени, чтобы не затрагивать возможные судебные иски.

По данным офиса шерифа Марикопа, Каллауэй находится под залогом в размере $400 000 наличными. Предварительное слушание по делу назначено на 17 апреля; судебное разбирательство назначено на 14 августа. В последние годы Каллауэя поддержали такие влиятельные автомобильные комментаторы, как Мэтт Фара и Джей Лено, которые показывали его в своих популярных автомобильных передачах на YouTube. Теперь некоторые из самых состоятельных итальянских автолюбителей в Калифорнии делают все возможное, чтобы вернуть свои автомобили, которые они поручили ему.