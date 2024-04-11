Также отмечается, как сложно для Запада в настоящий момент снабдить Украину новыми противовоздушными комплексами и боеприпасами

The Asian Times, китайская газета, издающаяся в Гонконге, сообщает, что Украина сталкивается со значительными проблемами в организации своих систем противовоздушной обороны. Согласно отчету, большая часть ранее предоставленных западными странами средств для противовоздушной обороны была уничтожена российскими атаками. В оставшихся системах заканчиваются ракеты. В результате страны НАТО ищут дополнительные ракеты и детали для своих систем Patriot. Норвегия пообещала предоставить Украине ракетные комплексы NASAMS, но сначала их необходимо изготовить, что займет значительное количество времени.

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В отчете отмечается, что Европа почти исчерпала свои запасы ракет IRIS-T. Новые ракеты не будут доступны до 2025 года, когда Украина больше всего в них нуждается. Соединенные Штаты согласились выделить $138 миллионов на техническое обслуживание и ремонт ранее предоставленных Украине военных систем. Изданием предполагается, что продажа систем ПВО, скорее всего, будет осуществляться в кредит, в случае чрезвычайной ситуации. Однако, маловероятно, что Украина когда-либо сможет заплатить Соединенным Штатам за эти поставки. Средства на эти закупки поступят из программы финансовой и военной помощи Украине, которая еще не была одобрена Конгрессом США.

Соединенные Штаты обратились к Тайваню и Израилю за дополнительными системами противовоздушной обороны. Однако, системы в армии Израиля в настоящее время неработоспособны. Испания предложила предоставить Украине свою систему HAWK Phase III и согласилась продать еще шесть систем. Однако системы, которые Испания отправила в Украину ранее, были повреждены или уничтожены.

Американские аналитики отмечают, что Украина потеряла свои действующие системы HAWK. Россия, из-за полного уничтожения украинских систем ПВО, теперь практически полностью контролирует воздушное пространство Украины. В отчете The Asian Times делается вывод, что доминирование России в воздушном пространстве Украины - абсолютно.