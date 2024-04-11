Сообщается, что всего было сбито порядка 12 дронов в различных регионах страны

В результате действий противовоздушной обороны Российской Федерации, над Мордовией были уничтожены ударные дроны ВСУ. Это была лишь часть серии атак со стороны украинских формирований на территорию России. Данные предоставлены военным ведомством страны.

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Всего 6 российских регионов оказались по прицелом украинских беспилотников, но благодаря силам ПВО вся техника украинских войск была успешно перехвачена и уничтожена. 2 украинских дрона были поражены над Мордовией, что ранее не наблюдалось. 10 других беспилотных аппаратов уничтожены над Курской, Брянской, Тамбовской, Белгородской и Липецкой областями, которые ранее также становились мишенями для Киева.

Всего было сбито 12 украинских дронов над различными российскими территориями, как подчеркнуто в сообщении Министерства Обороны России.

Лидеры регионов также подтвердили факт нападения украинских дронов, приводя более детальное описание произошедшего. Например, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале, что один из дронов рухнул на строящееся здание в селе Добром, принадлежащее Центральной районной больнице, вызвав возгорание.

Украинские атаки дронов на российские территории происходят регулярно, особенно в приграничных регионах, которые подвергаются не только воздушным атакам, но и артиллерийским и ракетным обстрелам.