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Zelikman
Аналитики Bloomberg: К осени цена на нефть может пересечь отметку в 100 долларов за баррель
Война на Ближнем Востоке, стратегия ОПЕК+, конфликт на Украине и отказ Мексики от экспорта толкают цену на нефть вверх

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  Как считают эксперты, когда недавно цена на нефть превысила отметку в 90 долларов за баррель, одной из причин этого стала военная напряженность между Израилем и Ираном. Однако ключевым фактором роста цен является глобальный шок предложения, который увеличивают опасения касательно возобновления инфляции в США, вызванной сырьевыми товарами.

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  Недавние действия Мексики по сокращению экспорта сырой нефти усиливают глобальную напряженность, заставляя нефтеперерабатывающие заводы в США - крупнейшем производителе нефти в мире - увеличивать потребление отечественных запасов. Американские санкции привели к приостановке поставок российской нефти и угрозе завершить подачу нефти из Венесуэлы. Атаки повстанцев-хуситов на танкеры в Красном море также привели к задержкам поставок сырой нефти. И, несмотря на все беспорядки, ОПЕК и ее союзники продолжают сокращать добычу.

  Это приводит к масштабным перебоям в поставках, на которые трейдеры были не готовы. Рост цен на нефть ускоряется перед летним сезоном автомобильных поездок в США, что угрожает поднять цены на нефть марки Brent до 100 долларов за баррель впервые за почти два года. Это увеличивает опасения по поводу инфляции и осложняет перспективы переизбрания президента США Джо Байдена, а также обсуждения о снижении ставок центральными банками.

  "Сейчас основным двигателем цен на нефть является предложение. Мы видим много слабых моментов в предложении, и спрос в целом является здоровым", - заявила основатель и директор по исследованиям компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен. 

  Экспорт нефти из Мексики, ведущего поставщика в Северной Америке, в прошлом месяце упал на 35% до самого низкого уровня с 2019 года, поскольку президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор стремится отказаться от дорогостоящего импорта топлива. Экспорт тяжелой и плотной нефти с высоким содержанием серы теперь может сократиться еще больше, так как государственная нефтяная компания Pemex расторгла некоторые контракты на поставку иностранным нефтеперерабатывающим заводам, сообщило агентство Bloomberg News на прошлой неделе.

  Это решение вызвало бурю на нефтяных рынках по всему миру. Нефть марки Brent достигла отметки в 90 долларов за баррель, что стало самым высоким уровнем с октября, и продолжает расти. JPMorgan Chase & Co сообщила, что к августу или сентябрю цена на нефть может достичь 100 долларов. Цена на канадскую нефть Cold Lake на побережье Мексиканского залива торговалась почти наравне с ценой WTI, впервые за почти год. Индикаторы цен на среднесернистую нефть на Ближнем Востоке, такие как контракты в Омане и Дубае, также растут.

  Перед шагом Мексики уже были перебои в поставках, как у крупных производителей, так и у мелких. В январе глубокий мороз привел к снижению добычи и запасов сырой нефти в США в то время, когда они обычно увеличивались, и запасы оставались ниже средних сезонных уровней до конца марта. Также без последствий не осталась беспилотная атака на российские НПЗ, организованная украинскими формированиями. В ответ на это, российская авиация уничтожила ряд инфраструктурных объектов на территории украинского государства.

  Мексика, США, Катар и Ирак сократили свои совокупные потоки нефти на более чем 1 миллион баррелей в день в марте, как показывают данные о движении танкеров. А Багдад пообещал снизить добычу, чтобы компенсировать невыполнение предыдущих обязательств перед Организацией стран-экспортеров нефти и их союзниками, известными как ОПЕК+.

#сша #сво #ближний восток #нефть #инфляция #мексика #опек+ #цен
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