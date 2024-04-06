Различные группировки создают изменённый контент и публикуют его в социальных сетях и мессенджерах

В докладе от Microsoft под названием "Уникальные подходы к угрозам Восточной Азии" отмечается, что китайские компании продолжают улучшать контент с помощью искусственного интеллекта, создавая видеоролики, мемы и аудиозаписи. Хотя их влияние на данный момент может показаться незначительным, в будущем оно может стать более эффективным с развитием технологий, утверждают в Microsoft.

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В сентябре 2023 года аналитики Центра анализа угроз Microsoft рассказали о деятельности китайских оперативников, которые использовали искусственный интеллект для создания контента на социальных платформах по поводу спорных политических вопросов, включая насилие с применением огнестрельного оружия и дискредитацию политических деятелей и символов США.

Среди группировок, занимающихся распространением изменённого контента выделяют Storm 1376, связанную с Пекином. Команда данной группы распространила контент, который сообщал что правительство США устроило намеренные лесные пожары на Гавайях с помощью военного метеорологического оружия в августе 2023 года. Эта же группа распространяла теории заговора о крушении поезда в Кентукки в 2023 году и пыталась подстрекать конфликт между Японией и Южной Кореей.

Группа Storm 1376 активно действовала во время январских выборов на Тайване, которые Microsoft назвал "пробной гонкой" перед предстоящими выборами в других странах. Они распространяли поддельную аудиозапись основателя Foxconn Терри Гоу, который был исключен из гонки в ноябре и поддержал другого кандидата. Группа также создавала мемы с помощью искусственного интеллекта о возможной победе Уильяма Лая, выступающего за суверенитет. Также увеличилось использование фейковых новостей с поддельными ведущими, созданными с помощью платформы CapCut, принадлежащей владельцу TikTok Bytedance, которые делали ложные утверждения о личной жизни Лая, включая его отцовство.

Одной из основных проблем в борьбе с реалистичным искусственным интеллектом, используемым для распространения дезинформации, является тот факт, что многие люди не верят, что контент является поддельным, особенно если он соответствует их убеждениям и ценностям.