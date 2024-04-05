По мнению акул бизнеса, новые технологии помогут компаниям повысить эффективность и сократить затраты на сотрудников

Опубликовано новое исследование о влиянии искусственного интеллекта на рабочие места в ближайшие годы. По результатам опроса, около 41% руководителей высшего звена прогнозируют уменьшение численности сотрудников из-за применения новых технологий.

реклама

Компания Adecco Group, второй по величине поставщик кадров и временного персонала в мире, опросила 2000 старших руководителей крупных компаний из различных стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Японию, Испанию, Канаду, Австралию и Сингапур. Исследование стало одним из крупнейших в своем роде.

Главный вывод заключается в том, что свыше 40% руководителей ожидают сокращения рабочей силы из-за широкого внедрения генеративного искусственного интеллекта. Однако, большинство из них признают, что пока не достигли значительного прогресса во внедрении этой технологии. Генеральный директор Adecco Денис Мачуэль отметил, что компаниям нужно готовиться к влиянию искусственного интеллекта, обучая сотрудников работе с этими технологиями.

Интересно, что по мнению респондентов, искусственный интеллект сможет как создавать, так и уничтожать рабочие места. Компании, занимающиеся ИИ, акцентируют внимание на том, что эта технология повысит эффективность, однако, главным вызовом остается необходимость подготовки к новым реалиям, вместо того чтобы нанимать специалистов.